據美媒《今日美國》報導，美軍一架T-38教練機19日傍晚5時30分墜毀於阿拉巴馬州蒙哥馬利機場附近住宅區一帶的森林，機上2人殉職，失事緣故仍在進一步調查。

報導指出，蒙哥馬利機場執行主任馬歇爾塔格特（Marshall Taggart Jr.）表示，這架隸屬於密西西比哥倫布空軍基地（Columbus Air Force Base）第14飛行訓練聯隊的T-38教練機已極力避開住宅區，墜毀後並未造成任何當地人員傷亡。報導稱，通常由海軍與空軍用於訓練的T-38教練機都是載著1名教官和飛行學員。

第14飛行訓練聯隊說，安全調查委員會將會開會調查事故原因，不過失事當天稍早有多名飛行員曾向馬歇爾塔格特抱怨過，該機場陽光過於刺眼。

另外，據日本放送協會（NHK）報導，一名失事的飛行員為航空自衛隊的20多歲二等空尉，與美國空軍飛行員教官一同進行訓練。防衛省相關人士說，這名自衛隊員正接受戰鬥機飛行員訓練，在美國空軍教育課程中學習操控及駕駛技術。

T-38已服役60年，一直為8萬名美國飛行員提供飛行訓練，也經常與高精密的B-2、TR-1(U-2)和F-22飛行員進行伴隨訓練，不過近年仍傳失事。對此，空軍最近宣布計劃在未來幾年以新機取代。

(中時新聞網)