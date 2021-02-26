新北市長侯友宜（26日）上午前往安坑輕軌工區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（26日）上午前往安坑輕軌工區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（26日）上午前往安坑輕軌工區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（26日）上午前往安坑輕軌工區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（26日）上午前往安坑輕軌工區視察，目前安坑輕軌的軌道作業全面展開，平面段正進行雙城站、玫瑰中國城站站體興建及軌道鋪設工程，接續3月機廠軌道作業進場，預計今年9月安坑輕軌列車將運抵機廠，進行相關測試作業。

新北捷運局說明，安坑輕軌位於新店安坑地區，路線全長約7.5公里，由安泰路與安一路交會處之機廠為起點，沿安一路北行，沿途設置9座候車站（4座平面車站、5座高架車站）。

其中安坑機廠位處山區，規劃設計上充分考量順應地勢，將低工程對自然環境之衝擊，以最小量體開發，實際工程使用面積僅約2.6公頃，更是國內首座融入自然山林的輕軌捷運機廠，除妥善完備水土保持作業，整地時更要注意邊坡擋土設施及挖填平衡調配，廠區內分三大主要結構物，分別為駐車廠、維修廠以及行政大樓，駐車廠規劃9股道能儲車18列。

輕軌列車自安坑機廠調度進入主線營運之前，會先通過道路與輕軌共構的三孔隧道，隧道長180公尺、隧道中央為輕軌隧道，左右兩側是公路隧道。隧道內設置一組「菱形剪式道岔」供機廠彈性調度以及未來延伸路廊使用，施工複雜度較高，是目前新北市輕軌系統中，唯一在隧道內施作之道岔；另外，靠近雙城站(K1)處，設置一組「八字型橫渡線」供車站換軌使用。

侯市長於視察行程中了解施工現況，由於安坑輕軌機廠採最小量體開發，須兼顧施工動線及機具操作空間，侯指示捷運局務必持續妥善施工順序並謹慎作業，目標在今年7月份高架段結構體合龍，9月份輕軌列車陸續運抵機廠，展開列車接收檢查及靜態測試作業，並於2022年開始安排列車上線進行最重要的動態測試及整合測試等相關作業。

同時，安坑輕軌軌道作業全面展開，除了平面段、高架段，輕軌機廠及安坑輕軌最具地標性的安心橋，也預計3月鋪設軌道，後續交由機電系統工程施工。

侯友宜表示，安坑輕軌通車後，預期可提升新店、安坑地區大眾運輸旅運服務，並與捷運環狀線十四張站串連，建構轉乘路網，節省通往台北市通勤時間約15至20分鐘，同時亦能活絡地方發展，沿線行經陽光運動公園、二叭子植物園等生態樂活景點，另除服務既有安坑一號道路沿線山城社區、安和路周邊住宅、商業區居民更便捷服務，同時配合沿線安和路區段徵收之整體開發，深具地區大眾運輸可及性及運輸效益，成為新店安坑地區的交通新選擇。

(中時 )