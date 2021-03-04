工業電腦廠艾訊(3088)2020年第四季營運動能回升，稅後淨利0.67億元、每股盈餘（EPS）0.82元，惟全年受疫情干擾，稅後淨利3.06億元、每股盈餘3.73元，雙創近7年低點。展望2021年，公司力拚首季營收持穩去年同期水準，目標營運能夠逐季成長。

艾訊董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.6元，盈餘配發率約69.71％，以昨（3）日收盤價52.1元計算，現金殖利率達約4.99％。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

艾訊去年第四季合併營收12.04億元，季增4.77％、年減4.46％，為全年高點。毛利率33.68％、營益率8.95％，優於第三季33.27％、8.92％，低於前年同期34.55％、9.83％。稅後淨利0.67億元，季增11.57％、年減6％，每股盈餘0.82元。

合計艾訊去年合併營收46.02億元、年減2.87％，為近3年低點。毛利率33.69％、營益率8.78％，低於前年35.73％、10.53％。加上業外收益因無處分利益挹注而年減91.24％，稅後淨利3.06億元、年減33.41％，每股盈餘3.73元，雙創近7年低點。

艾訊歐美客戶對營收貢獻達約8成，去年營運受新冠肺炎疫情及匯率強升干擾而衰退，但若以美元計價營收則持平前年，主因工業自動化業務維持穩定，智慧醫療在醫療設備需求增加帶動下成長，彌補零售及博弈業務需求衰退缺口。

艾訊去年底法說時表示，客戶在後疫情時代已較適應衝擊，拉貨力道已見回穩，預期單季營收可持穩11～12億元水準。展望今年，若疫情在下半年有所好轉，可望使博弈設備業務復甦，帶動整體營收成長動能回升，如疫情持續延燒，則保守預期較去年持平小增。

艾訊2021年1月自結合併營收2.69億元，月減達38.01％、年減達36.54％，創近7年半低點，主要受零組件缺料影響，且去年比較基期較高。預期遞延效益可望帶動3月營收大幅反彈，力拚單季營收持平去年11.24億元水準，希望今年營收能繳出逐季成長表現。

(時報資訊)