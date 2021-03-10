受惠疫情衝擊，口罩大賣，不織布大廠南六（6504）2020年大賺兩個股本；公布財報稅後淨利14.54億元，創歷史新高，年成長176.37％，每股稅後盈餘20.02元。

南六董事會10日通過決議，今年每股將配發現金股利12元。以昨日南六收盤價174元計，現金殖利率達6.9％。

在疫情趨緩下，南六今年的營運，將重回以紙尿褲、衛生棉材料等生產為主軸；市場指出，由於南六主要競爭對手，將部分產線轉生產口罩，預期，今年南六在這塊市場的市佔率可望拉升，銷售維持溫和成長。

另外，南六指出，今年在防疫產品方面，隔離衣、防護衣接單狀況仍佳；口罩方面則積極推廣，包含外銷市場以及高階特殊應用市場。

至於原計畫於2020年啟動生產的印度廠，南六指出，受疫情干擾，將延後至今年量產，未來產品線將以濕紙巾、紙尿褲、衛生棉的表材為主，並有計畫將口罩加入產線。

市場預估，南六印度廠第一期產能全滿下，每年可望貢獻營收10億元。

(工商 )