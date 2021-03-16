欣陸(3703)2020年合併營收為新台幣216.89億元，營業淨利為17.62億元，稅後淨利為15.39億元，每股盈餘1.87元，每股擬配發現金股利1.40元，本年度股利發放率為75%。

欣陸子公司之一的大陸工程2020年合併營收為140.72億元，稅後淨利為2.55億元。至2020年底，大陸工程的待建工程存量為665億元，主要來自國內土木和建築工程專案，足以支撐未來幾年的營收目標。

另外一家子公司大陸建設2020年合併營收為58.30億元，稅後淨利為8.86億元。2020年營收主要來自新完工交屋的「麗格」和既有的「琢白」與「寶格」等成屋。指標建案「琢豐」與2020年推案預售的「鐫月」、「鐫豊」以及「和陸寓邸」等。大陸建設2020年底尚未交屋已售房地銷售合約總價為166.61億元，預計於2021年至2023年間交屋後認列營收。

在欣達環工方面，2020年合併營收為31.06億元，稅後淨利為3.59億元，營收和獲利皆創下歷史新高。2020年除營運中的「淡水污水下水道系統BOT」和「高雄鳳山溪再生水BTO」專案持續穩定挹注營收外，尚有「高雄臨海污水廠暨再生水廠BTO」進入興建高峰，因而帶動欣達環工營運成長。欣達環工目前共有7個水務專案，於2020年底的合約餘額約425億元，預估將持續推升欣達環工營運。

(時報資訊)