王品集團（2727）年報出爐，2020年全年合併營收為152.3億元、年減6.15％。稅後淨利2.56億元，EPS4.61元。王品董事會決議延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.3元，配息率為93.28％，依10日收盤價168元計算，殖利率2.56％。

展望後市，2021年王品集團目標「超越顛峰、重返榮耀」，鑑於國門不開、內需市場熱絡，王品將積極展店、擴大市佔，台灣將展店40家，總店數達320至330家，創歷年最大規模。王品今年並鎖定火鍋、燒肉、中餐業態擴大版圖，兩岸推出至少五個新品牌，大陸已開出主打四川麻辣鍋的「西川霸牛」及和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」，台灣也預計於第二季推兩個新品牌。同時，王品亦啟動品牌轉型，今年將針對「西堤」、「夏慕尼」重新檢視市場定位、商模，有望帶動營收進一步成長。

2020年初疫情爆發，王品Q1EPS為-1.98元，後推出各項安心防疫措施，營運逐季向上，Q2轉虧為盈達0.86元、Q3為3.6元，到Q4繳出2.13元、為8年來Q4最佳成績。

王品台灣事業群全年營收達105.2億元，年增7.25％，創6年來同期新高，逆勢回歸百億元俱樂部，營益率跳升至6.81％，年增1.51％，同店銷售（SSS）也維持正成長，營運體質調整效益顯現。

王品分析，因應疫情、集團提前部署，顧客安心選擇「高信賴感」餐廳，近年來採「多品牌」戰略奏效，佈局各品類和價格帶，滿足消費者需求；同時配合政府三倍券政策，推「吃王品領現金抽股票」等創意行銷；搶攻外送市場等策略，皆帶動去年5月後營收持續走揚，也是王品集團能擺脫疫情陰霾、快速復甦的主因。

王品大陸事業群2020年全年營收47.1億元，年減26.63％，雖受疫情影響經濟動能，但王品的品牌信賴感強、食品安全獲消費者青睞，復原速度領先同業。隨著大陸疫情日趨平穩、消費信心恢復，王品在大陸的品牌轉型也逐漸展現成效，包含選址、裝修、菜單等調整，有效驅動新客來店數提升。

王品同時公佈2月合併營收為17億元、月增11.63％，年增116.59％，為2月同期新高，亦為單月歷史第三高。王品台灣事業群受惠於春節、228連假帶動聚餐意願，「和牛涮」台中文心店、「夏慕尼」中山北店更創下千萬業績，加上「王品嚴選」冷凍年菜、外帶年菜業績挹注，營收11億元，年增44.26％，創同期歷史新高，也是自去年5月份以來，連續第10個月改寫近年新高。

王品大陸事業群強勁復甦，「就地過年」拉動本地市場消費、餐飲需求暢旺，2月營收6億元、較去年同期大增2929.07％。在台發展成熟的品牌「和牛涮」進軍大陸，為搶攻春節連假商機，短短15日內於上海連開3家門店，一開幕即造成排隊熱潮，帶旺2月業績表現。

(工商 )