依據公佈的資料2020台灣太陽能市場模組出貨量，聯合再生蟬聯市占龍頭寶座，聯合再生表示目前已經取得數個指標型案場模組訂單，在政府太陽能案場公開標案部分聯合再生能源得標率超過5成，因此2021年聯合再生台灣模組市占率將比2020年成長，預估可達5成。

聯合再生指出去年全台太陽能併網量約1.5GW，聯合再生市占率超過4成以上。另外，聯合再生2020年合併營業額為125億元，是出貨第二名的元晶營收的2倍以上，領先其他同業。2020年台灣最大最具代表性太陽能專案為台南七股地層下陷區案場，規模約195MW，其模組即由聯合再生供給。另外去年屏東地層下陷、雲林及嘉義漁電共生等大型標案模組也皆由聯合再生供給。

展望今年台灣政府建置量目標約2GW，聯合再生目前已取得數個指標型專案的模組供給，例如台南漁電共生太陽能專案規模約120MW，屏東地層下陷區合計約100MW的太陽能專案及雲林離島工業區太陽能專案規模約70MW等等。目前聯合再生手上訂單已超過既有產能，預計今年將擴產500MW以上。

聯合再生能源深耕技術，P型PERC電池平均量產效率可達22.8％，72片式半切可大量出貨瓦數達410W，60片式半切大量出貨瓦數達340W。N型高效電池最高效率達24.5％，穩定出貨電池產品與模組產品。

此外聯合再生為本土市場打造適合台灣嚴苛環境之產品。因應台灣特殊環境產品升級「超抗鹽害」、「全系列防火」，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境。並且產品經工研院檢測中心水質檢驗安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準，產品「全系列水質無毒」。同時滿足客戶高效率、高可靠度需求與環境友善。

聯合再生響應政府能源政策，積極參與政府公開標案，目前聯合再生集團參與得標率5成以上，自去年11月起已陸續取得宜蘭掩埋場約10MW案場、台南停車場約8MW案場、台灣自來水公司約12.5MW專案及台鐵基隆機場約4.2MW專案等等。相較2019年，2020年聯合再生市占率再度攀升，預計2021年聯合再生市佔將超過5成，可望持續蟬聯龍頭寶座。

(工商 )