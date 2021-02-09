金門《金湖燈光節》璀璨登場，五顏六色的燈球、燈串搭配眩目的光廊將市區沿線妝點得熱鬧繽紛之二。（金湖鎮公所提供）

金門《金湖燈光節》璀璨登場，五顏六色的燈球、燈串搭配眩目的光廊將市區沿線妝點得熱鬧繽紛之二。（金湖鎮公所提供）

金門《金湖燈光節》璀璨登場，五顏六色的燈球、燈串搭配眩目的光廊將市區沿線妝點得熱鬧繽紛之二。（金湖鎮公所提供）

以「金牛迎春」為主題，高8公尺的主燈，將在元宵節前進駐羅寶田神父紀念公園。（金湖鎮公所提供）

《金湖燈光節》熱鬧登場，重現「金門東區」熙攘亮麗的繁華風情。（李金生攝）

陳文顧鎮長歡迎大家來金湖賞燈，也祝福鄉親在新年「牛氣沖天！」（李金生攝）

迎接新春來到，金門《金湖燈光節》璀璨登場，象徵花好月圓、闔家團圓，五顏六色的燈球、燈串搭配眩目的光廊，從金門的大門尚義機場以迄山外市區，沿線妝點得五光十色繽紛絢爛，重現10萬大軍年代「金門東區」熙攘亮麗的繁華風情。

陳文顧鎮長表示，以拚金湖夜經濟，新年新希望為規畫主軸的首屆「金湖燈光節」，在縣長楊鎮浯和縣府觀光處的大力支持與協助下，用亮麗耀眼的燈光，營造出金湖專屬的春節氣氛，也為春遊金門打造串連成觀光帶的打卡熱點。

即日起以迄4月底，浪漫一整個春季的「金湖燈光節」，從尚義機場圓環、山外圓環、山外橋、山外車站、山外木棉道，穿越復興路、中正路以迄太湖畔的羅寶田神父紀念公園，用燈球、LED燈串和大紅燈籠，搭配五彩繽紛的光廊，將市區全覆蓋在閃耀的燈海中。

陳文顧鎮長並預約以「金牛迎春」為主題，高8公尺的主燈，將在元宵節前進駐羅寶田神父紀念公園，在小過年期間再掀起「金湖鎮燈光節」的祈福鬧春熱潮。

(中時 )