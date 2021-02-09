行政院長蘇貞昌今前往高公局交控中心視察，聽取簡報，瞭解春節疏運整備情形。蘇貞昌表示，春節連假將展開，交通車潮將進入高峰期，今天此行除了感謝國道公路警察局等人員辛勞，也來瞭解路況資訊、國道服務區的防疫措施，希望國人順暢出遊、平安返家。

蘇貞昌今除了聽取高公局簡報後，也贈送加菜金和賀歲福袋給高公局、國道公路警察局人員。蘇貞昌表示，自己強調改革，絕非空喊口號，上任後自己就指示春節假期要從小年夜開始放假，目的不是讓民眾多放一天，而是希望以調挪的方式分散車流。

而蘇貞昌也對交通部長林佳龍讚賞有佳。他說，林佳龍是一位認真的部長，有勇氣做改變，從制度、法律等面向加強同仁工作效率，林佳龍近日到視察蘇花改開放大客車行駛路肩，也是一種做事的方法。

蘇貞昌表示，交通問題可用各種方法改善，第一線的人員最清楚，若政府有沒做到的地方，也請同仁勇敢提出，政府都願意改革。最後，他也鼓勵高公局同仁，相關交通疏運工作即將展開，希望各位堅守崗位，讓國人同胞快快樂樂出門，平平安安回家過年。

(中時 )