國道１號埔鹽段又塞爆了。（國道即時影像提供／吳敏菁彰化傳真）

大年初四，春節假期進入尾聲，國道一號彰化北斗、員林到埔鹽系統又紅爆了，從上午起車速在很多時段，只能使道30幾公里，儘管封閉76快速道路進入國道系統，並在各交流道實施高乘載管制，使車流盡量分流道台1和台19線等，但是駛到這路段，還是龜速了。

「沒法度啊，這裡是假日必塞路段，何況春節」大過年期間，國道1號彰化車速都還算順暢，北斗美食小吃聞名，溪州「花在彰化」，還有田尾公路花園等，沿途景點多，吸引絡繹不絕得的遊客、行春賞花，到廟宇拜拜，大年初四，北斗到員林段，還是又塞爆了，許多沒有辦法保持安全距離，追撞、擦撞等事故不斷。

整個彰化段，到了下午，南、北向車道都形成了大車陣，大家不約而同，都要準備收心操，而下午午從彰化到豐原段北上因為超流量暴增，更形成了恐怖的紫爆，車速下降到每小時20公里以下。

今天上午，北斗到員林、埔鹽段等路段，事故不斷，9時23分，國1北向208公里內側車道追撞；10時11分國1北向212公里外側車道又發生擦撞；10時32分國1北向213.5公里外側車道又擦撞，幸好都沒有大礙，快速地在半小時內排除障礙。

(中時 )