北美NASCAR房車賽Daytona 500數天前發生嚴重意外，當時由22號車的羅加諾(Joey Logano)領先，第二名的2號車凱斯勞斯基(Brad Keselowski)想要超車，因為羅加諾左右阻擋而無法得逞。凱斯勞斯基超車失敗後竟直接從後方追撞，由於車輛都以高速行進，一撞上去便不可收拾，16輛車捲入車禍，火光迸現，所幸無人傷亡。

A crash coming to the finish ends the #DAYTONA500 in the middle of Turns 3 and 4.



Thankfully, all drivers were evaluated and released from the infield care center. pic.twitter.com/MufpozW0d6 — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2021

引來更大爭議的是凱斯勞斯基，他與領先者羅加諾同屬於Penske車隊，也就是隊友之間的衝突。羅加諾因此跌到第12名，凱斯勞斯基第13名，兩人爭功也讓「外人」撿了便宜，原本第三名的34號車麥道威(Michael McDowell)趁亂成為第一。

凱斯勞斯基事後毫無歉疚，他表示「我不覺得自己有錯。我試著出手但沒有成功。」畢竟賽車手本來就是要爭第一，羅加諾為了維持領先也是擋人超車。羅加諾說：「很遺憾我們的車隊沒得名，還好最後是一台福特贏了。」原本的前三名羅加諾、凱斯勞斯基、麥道威都是駕駛福特的車子。

羅加諾坦承他事發至今仍然沒有與凱斯勞斯基說話，不過兩人是隊友，預計還是會坐下來把話講清楚，他表示「等到雙方都完全冷靜下來再談」。

2001年2月，賽車手恩哈特(Dale Earnhardt)在Daytona 500撞車身亡，至今正好滿20年。恩哈特的事件喚起賽事界對於選手安全的重新審視，近年加入更強的防護。這次意外讓有些車輛被撞得面非全非，但選手還是爬出駕駛座而未受傷。

(中時新聞網)