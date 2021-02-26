韓國一名民眾發現高速公路的休息站旁，竟出現一隻髒兮兮的狗，而且一待就是5個月，而牠的腳疑似被車撞過，導致走路一跛一跛的，但詭異的是，每當有車輛停下來時，牠就會上前攔車並查看，但最終都帶著失望的表情離開，經過的駕駛推測，牠應該是遭人棄養，每天在等主人接牠回家。

熱心民眾發現公路旁竟出現一隻狗，期間不僅會攔車查看，甚至還會追車，一不小心都可能被撞到。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

Youtube「SBS TV동물농장x애니멀봐」分享的影片中，指5個月前高速公路的休息站旁，出現一隻跛腳狗，每次看到有車停靠，牠就會不顧腳傷上前查看，隨後又會露出失望的表情離開，坐回原處並茫然地盯著來來往往的車輛，由於附近沒有其他住家，推測牠應該不是附近住戶飼養的。

一名熱心民眾發現後，每天都會來餵牠吃飯，但狗的警覺性很高，總是等到人離開後，才願意從草叢裡走出來吃，由於狗若發現眼熟的車輛時，便會跑到公路上追車，一不小心就可能被撞死，因此熱心民眾也與節目單位聯繫，希望能救牠離開。而節目人員詢問清潔人員，對方表示「如果有汽車經過，牠就會盯著車看」。

髒狗守在公路旁5個月，期間疑似被車撞傷，導致牠腳因此受傷，但仍堅持守在原地等主人。(影片來源/youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

狗的行為也引起不少駕駛好奇，推測牠應該是被人棄養，試圖攔車找主人，這也是牠不願離開的原因，而熱心民眾透露，一開始狗看起來很乾淨，且腳也沒有受傷，但如今事隔5個月，牠已傷痕累累，節目單位到公路附近的村莊詢問，村民表示並未看過這一隻狗，為了救狗離開公路，節目人員便與韓國高速公路公司(Korea Expressway Corporation)合作，設下陷阱成功捉到狗，並送往獸醫院進行檢查。

經過檢查後，得知跛腳狗年約2至3歲，但牠的眼睛疑似曾遭激烈碰撞，導致出現破裂的狀況，腳骨頭則碎裂並刺穿皮膚，推測牠之前可能被車撞到，經過一番治療後，牠的康復狀況良好，已經能夠恢復正常行走，而熱心民眾也決定收編牠，並取名為Bom，在他的細心照顧下，如今Bom過得很幸福。