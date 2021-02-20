「園丁」賈登納(Brett Gardner)是洋基陣中僅存的2009年世界大賽冠軍班底，他在洋基待了13年，不過去年季末洋基不執行選擇權，讓他成為自由球員，春訓前雙方終於敲定合約，洋基以1年400萬美金，包含2022年選擇權簽回這名老將，賈登納將第14年穿上條紋球衣。

從2008年以來，賈登納的大聯盟生涯就只有洋基這支球隊，過去這13年曾幫助洋基奪冠，在同一支球隊效力14年將是現役球員第5長，而他所建立的形象以及經驗，也是洋基所重視的。

其實在成為自由球員期間，也有其他球隊對賈登納釋出興趣，但他在洋基退休的願望仍沒改變，賈登納曾在去年9月份時說，「我非常不希望最後一場比賽是無觀眾情況下進行，我希望我的家人有機會再看我比賽。」

賈登納前年繳出生涯最多28轟，去年在縮水賽季中出賽49場，打擊率2成23，全壘打數下降到5轟，不過仍以穩定表現搶下季後賽的一席之地，但洋基顯然希望控制在2.1億美元的奢侈稅門檻以下，因此直到現在才與賈登納達成協議。

新球季賈登納預計會成為第4號外野手提供深度，C.弗雷塞(Clint Frazier)、希克斯(Aaron Hicks)、賈吉(Aaron Judge)分別擔任左、中、外野手，史坦頓（Giancarlo Stanton）則會被放到指定打擊。

(中時 )