退役球星強尼戴蒙(Johnny Damon)本周末在佛州被逮，他凌晨駕車被警察攔下，並且他的妻子蜜雪兒很不配合，伸手推擠警察。美媒TMZ報導，戴蒙當時醉言醉語，也不顧蜜雪兒勸阻，接受酒精濃度吐氣檢測，結果為每公升0.3毫克、0.294毫克，已構成酒駕。

「我只喝了一點。」戴蒙起初還想裝傻，後來坦承夫妻去朋友家裡開趴，「那傢伙很有錢，我們玩得很高興。」「我是好人，我是個他X的好人。」警察看戴蒙站都站不穩，後來給他再測血液中酒精濃度高達0.2%，超過佛州的標準0.08%兩倍以上。戴蒙今年47歲，被控酒駕、非暴力拒捕。他45歲的妻子蜜雪兒比他更凶悍，涉嫌攻擊執法人員、暴力拒檢。

戴蒙夫妻還有6個小孩在家裡，被迫打電話告訴保姆，說他們要進看守所而無法回家了。原本警察只給蜜雪兒上銬，但戴蒙過去阻撓，跟著也被上銬，從看守所的大頭照看來他似乎還精神煥發。

闖蕩大聯盟18年，戴蒙最初效力堪薩斯皇家6季，是他待最久的球隊。後來有名是他轉到波士頓紅襪、紐約洋基各4季。紅襪時期他在2004年助隊打破魔咒奪得世界大賽冠軍，2009年則幫洋基摘下冠軍。生涯累積薪資1.11億美元(約台幣31億)。

雖然戰功赫赫，不過處在競爭激烈的外野位置，戴蒙從未獲得個人獎項，只有兩次入選明星賽。他在2018年首次叩關名人堂只拿到8張選票，1.8%得票率未達門檻而永久失去資格。☆未成年者請勿飲酒！酒後不開車，安全有保障。

(中時新聞網)