1.台積電(2330)：昨夜ADR重挫4.76%，早盤股價跌逾3%、探至610元。

2.聯電(2303)：昨夜ADR大跌3.28%，影響股價跌近2%，惟配息利多加持，仍堅守月線。

3.中鋼構(2013)：去年受處置大陸崑山廠挹注，每股盈餘飆上3.26元，大勝前年的0.82元，早盤噴量跳空漲停。

4.世紀鋼(9958)：去年每股賺4.38元、擬配息4元，同創高，獲外資連兩日買超，今早股價漲逾4%、突破120元，成交量同步放大。

5.華紙(1905)：全球漿料大缺，公司3月紙張喊漲10%，激勵盤初股價一度逆漲近7%、達12.35元。

6.TPK-KY(3673)：去年獲利年增近5倍，今年強攻車載，激勵晨盤跳漲逾7.5%，強登半年線。

7.長興(1717)：元月稅前獲利創新高，打破淡季表現，晨盤一度逆漲3%，攻克各短均線。

8.浩鼎(4174)：內線案無罪定讞，早盤歡慶攻漲停，收復130元及5日線。

9.鼎元(2426)：元月業績表現突出，年後吸引買盤搶進，股價沿五日線攀揚，早盤飆漲5%，衝上2年半高價。

10.雙鴻(3324)：今祭庫藏股發威，股價放量大漲6%，一舉收復月季線及半年線。

11.立康(6242)：去年業績風光，每股賺3.12元，早盤急攻漲停，寫8個月高價。

12.毛寶(1732)：防疫概念股攻勢再起，早盤逆勢彈升3.5%，站穩五日線。

13.台光電(2383)：去年EPS創新高，擬配息7元，殖利率達4.3%，早盤開低走高約2%。

14.台船(2208)：除權交易，漲多修正，早盤帶量下挫逾10%。

15.環科(2413)：缺晶片題材護體、原物料漲升，晨盤走揚近2%。

16.健鼎(3044)：去年獲利攀峰，每股賺11.65元，早盤挾量回神漲逾4%。

17.晟鈦(3229)：三低概念股擁簇，股價續大漲逾6.5%。

18.慶騰(4534)：多頭挺三低概念股，激勵股價攻上漲停。

19.國統(8936)：水情吃緊，水資源概念受矚，早盤漲逾4.5%。

20.神基(3005)：去年EPS4.4元、配息3.6元雙高，早盤放量漲逾6%，創波段新高。

21.隆大(5519)：無懼外資昨轉賣超，雙低股抗跌，早盤挾量漲約3%。

22.鈞興-KY(4571)：元月EPS1.1元，大增逾3倍，早盤拉出第4根漲停，改寫前高。

(時報資訊)