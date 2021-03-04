國際鐵礦、廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，鋼價續居高檔，加上OPEC+減產有望延至4月，原油價格有撐，鋼鐵、塑化等原物料族群逆勢走強，扮演撐盤角色。

台股加權指數大跌逾300點，不過原物料族群走強撐盤，鋼鐵、塑化族群逆勢走揚。鋼鐵類股部分，高興昌、海光攻上漲停價，中鴻盤中站上19.1元，漲逾7%，寫下波段新高，大成鋼也有6%漲幅。

中鋼預計12日開出第2季與4月盤價，在國際行情續揚下，推估中鋼盤價走高機會大；中鋼看好鋼市第2季表現，下半年有望更旺。中鋼董事長翁朝棟日前表示，全球經濟可望重拾成長動能，鋼市前景相當正面。

受惠台商回流建廠、房市火熱與公共工程等商機，鋼構供不應求，中鋼構能見度直至明年首季，長榮鋼在手訂單已有約26萬噸。

美國針對鋁板反傾銷調查終判出爐，在受調查18國中，台灣產品反傾銷稅率為17.5%。美國鋁板捲市場因缺貨，價格水漲船高，大成鋼美國廠有望受惠。

另外，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）有望延長減產至4月，國際原油價格有撐，西德州中級原油4月交割價來到每桶61.28美元，倫敦北海布倫特原油5月交割價至每桶64.07美元，激勵遠東區上游石化原料最新報價衝高。

塑化類股部分，台塑四寶今天表現稍熄火，台塑守住百元關卡，二線塑化表現強勢，華夏漲逾6%，台達化開低走高，至36元、漲3.16%，中石化也有4%以上漲幅。（編輯：張均懋）1100304

(中央社)