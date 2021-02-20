大都會在休賽季的補強行動持續進行中，根據美媒爆料，大都會以2年2000萬美金的合約簽下「台灣走路」華克（Taijuan Walker），以增強先發輪值深度，他去年下半年剛從手肘韌帶置換手術(Tommy John手術)康復，繳出不錯的成績，今年才能獲大都會大約延攬。

28歲的華克曾在2015年投出雙位數勝投，2015至2017年都有先發25場以上的紀錄，不過在2018年接受TJ手術後沉潛一段時間，直到去年下半年才回歸賽場，在水手與藍鳥隊合計先發11場，拿下4勝3敗，自責分率僅2.70，東山再起的表現讓他在休賽季時獲得關注。

《美聯社》指出華克有5種球路，包含93英里(150公里)的速球，另外還有滑球、快速指叉球、沉球及曲球。

這幾年來大都會一直在找尋固定的先發輪值，在去年僅60場比賽中，大都會就使用了10個不同選手擔任先發投手，這也阻礙了大都會試圖拚出一番成績的計畫。

華克將加入由賽揚強投狄葛朗(Jacob deGrom)、卡拉斯柯(Carlos Carrasco)、史卓曼(Marcus Stroman)等人組成的先發輪值中，華克的加入也為大都會提供保險，因為「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)要到6月才從TJ手術後康復，而史卓曼則在季後可能成為自由球員。

(中時 )