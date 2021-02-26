兩岸結婚習俗差異大，在台灣，大多數女方父母只要女兒婚後過得幸福，通常不會向男方收「聘金」，但大陸許多人卻認為不能白養女兒，都會向男方開出要聘金條件，如果金額過大、對方又不富裕，恐得籌錢才能娶到老婆了。大陸江西一名年輕男子，與女友論及婚嫁，不料前往提親時，女方家長竟獅子大開口，要137萬聘金與1幢房，逼得老父得賣房籌錢，讓男子超崩潰。

一名男網友阿新（化名）在影片中透露，日前與家人到女友家提親，誰知對方一口氣就索討32萬人民幣32萬元（約新台幣137萬元）聘金，還要求婚前必需先買房，男方要負責全部頭期款。但阿新無奈地說，買房頭期款至少要30萬人民幣（約新台幣129萬元），加上32萬人民幣聘金，以家裡目前經濟情況，實在負擔不起。

由於女友父母對聘金與買房的條件相當堅持，阿新只能與家人想辦法籌錢，向姑媽借了10萬人民幣（約新台幣43萬元），再向銀行貸款借15萬人民幣（約新台幣64萬元），但還是不足買房的30萬人民幣頭款。阿新的父親為了讓兒子順利討到老婆，想把老家的房子賣掉籌錢，讓他看了十分心疼。

影片曝光後，其他網友紛紛留言「沒錯，江西彩禮高，約20～30萬」、「表面看起來很多，但江西習俗結婚後，女方會返還一大部分的」、「清醒理智點吧，要這麼多錢，風險太大了，婚後不確定因素太多」。

(中時新聞網)