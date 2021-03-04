存了錢好不容易買房，卻發現問題連連，桃園一名溫姓女子，花費1350萬買下一間房子，交屋前才發現，竟然沒有自來水可用、也沒有裝水錶，但還是先完成買賣交易，想不到事後仍舊沒有裝自來水管線，女子相當不滿，決定向仲介公司提告求償。

根據判決書，溫女2019年9月29日透過房仲，花千萬買房，當時買賣契約也註明，該房屋必須有自來水、獨立水錶，未料交屋前，溫女前往查看，根本沒有裝管線，既沒水也沒水錶，雙方經由房仲協調，決定先完成交易，但交屋後，原屋主仍沒有裝設，最後溫女花3萬6750安裝。

溫女表示裝設管線期間，不僅無法入住，連帶損失大約18萬租金，認為房仲違反忠實調查義務、誠實信用方法，要求房仲歸還40萬仲介費，加上租金損失、尾款等，共求償82萬75元。對此房仲反駁，房屋買賣完成，可獲得40萬報酬，但溫女要求賣家裝水錶，否則不付20萬尾款，並沒有獲得賣家同意，認為求償不合理。

房仲透露這間房子1977年完工，直到溫女接手前，空了大約10年，當時雙方買賣時，契約中有約定若水管滲漏破裂，應由溫女自行修繕，且其實有地下水可以用。桃園地院審理此案，依照房屋現況說明書，認為房仲確實沒有做到查證責任，最後判房仲必須賠43萬6750元，可上訴。

(中時新聞網)