公投小組負責人陳逸樺指出，只要每日能達到1萬6666份，就有信心可以達標。（黃婉婷攝）

為保護桃園大潭藻礁，多個環團展開長期倡議，同時發起「珍愛藻礁公投」拒讓中油第三天然氣接收站進駐開發，截至昨日為止，距離民團所設的安全目標35萬份，還差20萬份6258份，情況告急。荒野保護協會桃園分會公投小組更上緊發條，至桃園各景點、夜市賣力推廣，寄來的連署書也順利從單日千份衝到2萬份，讓志工們士氣大增，有信心能通過二階連署。

藻礁議題持續發酵，加上近期國民黨、時代力量及台灣民眾黨表態支持，連署聲量飆升，讓原先冷清的連署站漸漸熱絡起來，桃園分會一大早就出現10幾位民眾上前詢問，內部也收到郵寄而來的11箱連署書，截至昨下午4時，單日就收到2萬餘份連署書，已是過往數倍。

公投小組負責人陳逸樺指出，由於3月17日就要將連署書送至中選會，團隊將最後底線壓在3月10日，只要每日都超過1萬6666份，就有希望達標，所幸近日進帳充足，25日甚至翻倍至3萬2000份，雖有10幾通要求撤簽的電話，但不會影響太多，整體來說相當樂觀。

228連假即將到來，勢必成為拚連署份數的絕佳時機。陳逸樺指出，志工將在桃市各景點設攤，如中壢夜市、桃園中正夜市等地，連署站也從平日開放改為假日也開放，誓言在3月10日前達到既定目標。

(中時 )