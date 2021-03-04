藻礁公投連署逼近44萬份，環團訴求要舉辦「類聽證會」，經濟部長王美花今表示，不太清楚甚麼是「類聽證會」，但大潭藻礁問題非常樂意跟大家溝通，各式各樣形式都可以。且公投成案前，中選會只要舉辦說明會、辯論會，經濟部都會來參加。

對於大潭不蓋恐走回增煤老路說法是恐嚇臺中市民，王美花也澄清：「絕對不是恐嚇人民。」，是因為要增氣減煤的電力都要長期規劃，只是要說明大潭電廠8、9號機如沒有辦法供氣，影響會是如何。

畢竟北部電力要由中南部輸上來，風險就高一點，分散供氣對穩定供電非常重要，畢竟核一已沒有運轉，核二1號機也因燃料池滿要停下來，北部用電確實要由大潭供應。

對環團提出大潭藻礁類聽證會，王美花說，其實她不太清楚甚麼是類聽證會，但聽證會有法律上的義務。公投成案前，中選會本就會有相關說明會或辯論會，這些經濟部都會來參加。大潭藻礁議題經濟部非常樂意坐下來跟大家溝通理解，各式各樣形式都可以。

(中時 )