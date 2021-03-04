國民黨文傳會副主委李永萍。（資料照/趙雙傑攝）

珍愛藻礁公投連署近期暴增，成案在即，此議題隨著民眾的關注越來越火熱。國民黨文傳會副主委、前台北市副市長李永萍昨(3日)表示，這次藻礁公投，個人看到蠻吃驚又很正面訊息，那就是政黨放下成見，都沒有反客為主，突然好像出現清流，因此她非常有信心成案後，公投過關的機率很大。

李永萍3日在政論節目《少康戰情室》中表示，藻礁跟反萊豬公投意義有點不同，反萊豬還是過去2、3年政治激烈對決結果，還是被視為藍綠對抗、國民黨再次重整基層，但藻礁公投很不一樣，因為一開始都沒有得到政治團體注意跟參與，都是環團、地方人士努力宣傳。

李永萍分析，藻礁公投因時間快到，距離門檻又很遠，在整個時間壓力底下，「我個人看到蠻吃驚又很正面的訊息，突然之間藍綠對抗氛圍被打破了，執政黨罔顧民意，硬要推對民眾毫無說服力的政策時，大家不再藍綠分野，時代力量、台獨團體也都參與，等於針對愛台灣這件事放下黨派成見，全力力挺」。

李永萍認為，此次政治團體都沒有反客為主，坦白講，突然好像出現一個清流，這也代表台灣公民意識比較成熟了，沒有想到這次民眾一覺醒，整個投入，因此她非常有信心在跨黨派狀況下，公投成案後，過關的機率非常的大。

另外，反萊豬與珍愛藻礁兩項公投連署人數皆衝過第2門檻，超出預期。台灣民意基金會董事長游盈隆3日表示，行政院長蘇貞昌知道8月28日公投是一道生死門，上述兩公投若過關，蘇身為閣揆，無法逃避責任，相信以蘇貞昌的歷練與高度，不會選擇逃避，因為逃避也沒用。

(中時新聞網)