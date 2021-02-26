中國手機品牌商小米擴大印度製造智慧型手機產能，增加合作夥伴中國光弘科技和比亞迪。產業人士指出，鴻海旗下富智康在印度布局更精密和更高價值業務發展，相關影響不大。

小米全球副總裁兼印度分公司常務董事詹恩（Manu Jain）表示，小米在印度已經落實5年的「在印度製造」（Made in India）進程，期間在印度與鴻海集團和偉創力（Flex）合作製造智慧型手機產品。

詹恩透露，小米擴大印度製造智慧型手機規模，增加中國電子代工服務（EMS）廠商光弘科技（DBG）和比亞迪（BYD）2家合作夥伴。

其中光弘科技已在印度哈雅納省（Haryana）設廠製造小米智慧型手機，比亞迪在印度塔米納杜省（Tamil Nadu）正在興建廠區。

詹恩指出，兩個新合作夥伴將提升小米在印度的製造產能，與光弘科技合作月產能增加20%，比亞迪印度智慧型手機新廠預計今年上半年營運，可逐漸貢獻產能。

此外，小米在印度智慧型手機的關鍵零組件，絕大部分也是在當地製造，例如主機板、鏡頭模組、電池、面板背光模組、USB線、電源充電器等，大約有75%價值的智慧型手機零組件來自印度當地。

產業人士接受中央社記者電訪指出，光弘科技以往是中國華為（Huawei）的電子代工服務商，在激烈競爭下轉移到印度設廠，現階段規模並不大。光弘科技切入小米印度製造之後，對其他供應鏈廠商影響不大。

他表示，鴻海集團近期推動提高毛利率政策，旗下富智康朝向更精密和更高價值的業務發展。

富智康持續積極布局印度市場，產業人士指出，小米是富智康在印度的智慧型手機主要客戶之一，富智康手機品牌營運包括諾基亞（Nokia）、Infocus等；手機製造客戶還包括華為、Oppo等。

他透露，富智康持續發展包括印刷電路板、機殼等高價值產品，其中富智康代工印刷電路板產品已是小米在印度的主要供應商。

根據官網資料，光弘科技去年9月宣布印度廠第100 萬支小米手機製造達標；也參與製造華為的5G版平板電腦產品。

在智慧電視部分，詹恩透露，小米印度公司與新夥伴Radiant Technology合作，Radiant Technology已在印度泰倫加納省（Telangana）設廠，藉此小米在印度銷售的智慧電視產品，都是100%在印度製造。

國外財經媒體Business Insider指出，小米在印度與鴻海集團和偉創力合作的智慧手機廠區，分布在塔米納杜省和安德拉省（Andhra Pradesh）；小米在2年前與Dixon Technologies合作製造智慧電視產品。

(中央社)