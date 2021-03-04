全國人大代表、小米創辦人雷軍在個人公眾號發文表示，第十三屆全國人民代表大會第四次會議即將開幕，作為全國人大代表，圍繞推動數位經濟發展和科技創新的大方向，準備三份向大會提交的建議。

香港經濟日報報導，全國人大會議5日開幕，雷軍表示，準備向大會提交三份建議，包括推進智慧製造發展，幫助老年人融入數字生活以及加快推進縣域醫防數位化建設。

雷軍表示，智慧製造已成為增進中國製造與中國創造的突破口，但智慧製造仍然存在大而不強、多而不優的問題。他建議，應營造可規劃並預期的宏觀政策環境，引導巨頭企業發揮示範帶動作用，同時推動產學研協同發展，組建創新聯合體，鞏固智慧製造裝備及關鍵部件的基礎研發能力。

此外，雷軍指出，中國到2025年時，60歲及以上人口將突破3億，需應運用智慧技術幫助老年人融入數位生活。在新冠疫情期間，大陸縣級醫院承擔艱巨的工作任務，反映當前縣域基層醫療體系仍有提升空間，他建議推動縣域醫防數據互聯共享，鼓勵運用高端數位技術，加強醫療數據的分析與實際應用。

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