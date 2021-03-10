十幾年來做為農機展展場的9.6公頃的雲林高鐵特地區產業專區，7年前雲林縣府有意標售，但後來喊停，縣府這半年來積極與產業溝通，確立高鐵產業專區的定位為「文創產業園區暨創新研發中心」，將以設定地上權方式招商，歡迎十大產進駐。

雲林縣府於2003年公布實施「高速鐵路雲林車站特定區計畫」，區內有高鐵車站專用區、行政專用區、產業專用區等重大建設計畫。雲林高鐵站2015年通車，但行政專區與產業專區尚無進展。

縣長張麗善上任後責成縣府計畫處徵詢地方人士意見並與產業界座談，終於確立產專的定位──雲林文創產業園區暨創新研發中心，歡迎十大產業進駐，土地使用方式將不是標售，而是用設定地上權招商，產業專區的地點就是農機展的場地。

十大產業包括電影及廣播電視產業、娛樂休閒産業、廣告及出版產業、數位內容產業、文化創意產業、生物科技研發産業、智慧醫療產業、健康科技產業、食品製造研發產業、生活支援服務性產業。

計畫處長李明岳表示，縣內有雲科大、虎科大、環球科大三所大學，為了方便業界獵才，產業專區的最大效益是結合雲林在地的大學人才，同時作為虎尾中科園區科技產業的延伸基地，背負雲林產業櫥窗的形象與責任。

他強調，上述產業是雖是雲林目前罕見但未來最需要的，高鐵特定區的住宅區建案蓬勃推出，產業專區、行政專區也必須加速推進，希望吸引有心創業的年輕人進駐。

產業專區的地上權招商將在今年展開，雲林縣府跨局處合作推動，最快兩個月內就會公布招商規則。

(中時 )