儘管印度目前仍有疫情控制不當的隱憂，但印度債券相較於亞洲各國不僅收益較高，加上印度盧比有升值空間，法人認為在低利時代，對於追求較高固定收益的投資人而言，印度債仍值得留意。

安本標準投信投資長彭炫通表示，印度央行對於外匯市場的干預出現鬆動，盧比升值有一些空間出現，過去一段時間由於疫情使經濟活動減緩，亦使經常帳赤字減少讓印度央行得以累積外匯存底應對匯率波動。印度央行有超過5,000億美元外匯存底，可以讓盧比緩慢有序的升值，藉以稍微緩解原物料回溫帶來的通膨壓力。在亞洲債券中，由於印度債券收益較高，有固定收益需求的投資人不妨可以考慮投資印度債，不僅可以爭取較高的收益，也能捕捉盧比升值的空間。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，印度央行於2月召開貨幣政策會議，會後宣布維持回購利率於4％不變，同時下修2021年第1季通膨預估，由5.8％下調至5.2％，另外，在前瞻指引部分，所有委員一致通過維持寬鬆基調至少到2021-2022年。

張世東進一步指出，印度政府近期批准近1220億盧比的金額併入PLI（Production Linked Incentive）獎勵計畫，該資金預計將提供能達到在地生產設備的國內外製造商現金補助，配合近期相關經濟數據走穩，帶動印度盧比呈現盤堅走勢。

張世東認為，在印度通膨趨穩與匯市走升的帶動下，有利於印度債表現，且隨疫苗施打逐漸覆蓋，加上印度的高抗體比率，印度可望擺脫去年疫情造成的拖累，加速經濟逐步恢復常態。

瀚亞印度政府基礎建設債券基金經理人周曉蘭指出，上半年印度債券市場將繼續面對全球經濟回升及利率偏升兩大環境指標，再加上全球資金對收益需求持續，看好印度債券因具備較高的殖利率及經濟成長優勢，可望支撐未來債券表現。

周曉蘭提到，近期印度政府公布新的財政預算項目，將財政赤字目標做為次要考量，並以刺激經濟為主，激勵印度股市走強，反觀債券市場則因為赤字增加導致殖利率彈升。短線上印度債券出現超跌情況，不過中長線可望受惠經濟增長帶來的優勢，建議有長期配息需求或者偏好收益商品的投資人可順勢逢低布局。

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