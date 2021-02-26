金門李姓民眾發現停放於自家門口的機車不翼而飛，卻多出1輛從沒看過的機車，警方根據車號循線找到「竊賊」，才知原來是剛好有2輛機車停在一起，而且鑰匙也都沒拔起來，導致看騎錯車子騎錯車，最後一聲「拍勢」化解尷尬，也結束一場烏龍機車竊案。

警方說明，金湖地區李姓民眾日前下午準備外出時，發現停放於自家門口的機車不見，到處都找不著，只見原本停放處旁有另1輛機車，但在他的印象中，附近鄰居並無這輛機車，巧的是這輛機車的鑰匙，也跟他的機車一樣都沒拔起來，讓他直覺可能有人騎錯了，只得報警請求協尋。

警方根據現場機車的車號找到高姓車主，一問之下才知他將車子借給朱姓友人騎，輾轉問來問去，原來真的是朱某看錯車子，發動車子騎了就走。

後來，朱某趕緊將車子騎回原處，警方確認真的是一場烏龍竊案，雖然2輛機車廠牌、顏色、車型都不同，但朱某因是向朋友借騎，對車子不熟悉，一時不察才會騎錯，只能說真的很「拍勢」，以後會多注意一些。

(中時 )