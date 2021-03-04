盧廣仲今(4日)代言汽車並為The All-New Ford Tourneo Connect旅玩家量身訂製全新單曲〈Life Box〉，在MV中大玩角色扮演，變換7種造型。他18歲就考駕照，在台南會開車載媽媽去買菜、載爸爸去喝喜酒，曾在田間小徑遇見大蠎蛇，「我只能等他走過去，不能殺生嘛」；他在台北則會坐別人的車，跟樂手開車到東部找個安靜的地方邊玩邊創作。

他透露寫歌的秘密基地，以前「會從淡水老街走到底、到一個可以看到夕陽的河堤」，日前太平山快要下雪，他也有去追雪，「待到體溫快要失去控制的時候」才離開。而他開車時習慣在車上聽電台，「我滿喜歡聽本土電台，講閩南語、賣一些藥的」。

他去年演唱〈刻在我心底的名字〉拿下金馬獎，成為三金大滿貫，是影視歌多元發展的當紅炸子雞，據悉他代言價碼約7位數字，開年就進帳百萬。他正專心製作新專輯，預計發片夏天。有歌迷反應他的歌詞不太典型，他說，「我從小到大就很多人格在體內一起討論」，喜獲外甥女的他最近是「舅舅的人格」，是否想自己生一個？他笑說「有機會的話」，不過最近身邊的伴只有錄音師，最常視訊的女生就是外甥女。

盧廣仲擔任 The All-New Ford Tourneo Connect旅玩家形象代言人。（福特六和提供）

盧廣仲擔任 The All-New Ford Tourneo Connect旅玩家形象代言人。（福特六和提供）

(中時 )