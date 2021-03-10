《複身犯》上映2週全台票房突破1200萬。（牽猴子提供）

犯罪懸疑電影《複身犯》上映2週全台票房突破1200萬，片中楊祐寧一人分飾多角、精準揣摩每個人格特色，出席映後也經常被觀眾cue現場表演一段。電影今日（10日）發布最新花絮「共享腦袋篇」，楊祐寧再上演人格切換，秒變身Facebook創辦人馬克·祖克柏，並逗趣地吹捧自己「我很喜歡祐寧·楊，我想要他代言我們的網站。」他也開玩笑地說，如果可以進入馬克·祖克柏的腦袋，想要從他的帳戶匯錢給自己！

《複身犯》透過創新的「腦意識上傳」技術查案緝兇，最新「共享腦袋篇」花絮楊祐寧自曝想讓知名英國男演員湯姆·哈迪進到自己的腦袋裡，一窺他的想法；林哲熹則大方地想讓自己的寵物進到腦裡、體驗人類的生活，即便小狗用自己的身體當街尿尿，他都説沒關係；王淨則選擇讓愛因斯坦進入自己腦裡，「想要體驗看看做天才是什麼感覺。」片中楊祐寧是多達五名人格同時存在於大腦裡，既跳開怪力亂神，又把觀眾弄得撲朔迷離，林哲熹也直呼「非常燒腦」，自己看了好幾次劇本以釐清事情的來龍去脈。《複身犯》現正熱映中，監製林秉聿、導演蕭力修和男主角楊祐寧週末會在戲院和觀眾見面，本片也將於3月25日在香港上映。

(中時 )