江宏傑與福原愛從交往到結婚，始終無法擺脫「格差婚」一詞，婚前女方被爆收入是男方的三十七倍，因此日媒一片不看好，後來看著兩人感情甜蜜還生了一雙兒女，才逐漸減少提及兩人收入的差異，不過近期福原愛爆出外遇疑雲，身價這話題又再度延燒。

日本《FLASH》周刊前年公布的「退休運動員廣告身價」排行榜，福原愛以二千五百萬日圓（約新台幣六百七十五萬元）排名第八，在台灣代言費約在三百至四百萬元之間，江宏傑則為一百至一百二十萬元，夫妻合體價則有五百至六百萬元。房產方面，江宏傑婚前在台南永康買了一戶預售屋，婚後和福原愛在高雄漢神巨蛋商圈置產，產權登記為兩人共有。

日媒《週刊文春》爆料福原愛長期受江家精神霸凌，連懷孕期間都曾被江宏傑冷語對待過，但這消息並未獲得雙方澄清或說明。（圖／翻攝自福原愛臉書）

雖然目前江宏傑與福原愛都表示，有共識要一起面對這場風暴，不過外界多半認為，福原愛二月下旬和男性友人單獨出遊並過夜，卻持續發文幫江宏傑打氣曬恩愛，是因為礙於還有廣告代言的合約。假如婚變屬實，夫妻倆不但代言全無，甚至還要為手上的空調、電冰箱及滾筒式洗衣機等代言，付出極高的違約金。

從小在母親嚴厲管教下學習桌球的福原愛，已成為日本的「國民女兒」，如今她深陷外遇風暴，愛媽則留在台灣由江家照顧。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

如今江宏傑的主要工作，是在《全明星運動會》擔任領隊及經營桌球場，福原愛曾說：「基本上他（江宏傑）只有周六、日才回家，很多時間都在練習。」透露在婚姻關係中的孤獨與寂寞。雖然這對夫妻看來一時半刻還無法解決婚姻狀況，包括財產分配與兒女監護權，都將會是最大的難題，但想再繼續走下去，似乎不會比離婚來得簡單。

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(中時新聞網)