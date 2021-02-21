24歲南韓新生代演員趙炳圭因演出韓劇《驅魔麵館》男主角知名度大開，然而日前他卻遭網友接連爆料，高中時期在紐西蘭求學的過程中數度霸凌同學，儘管經紀公司立刻發文否認消息真實性，但受害網友又不斷提出新證據，希望趙炳圭能夠公開道歉，他所參與的綜藝節目也都受到牽連。

第一名爆料網友透露他是趙炳圭的同班同學，因為常常和外國人處在一起，讓他被趙炳圭一行人盯上，某次吃飯時間他被叫出去被30人用髒話痛罵，遭言語霸凌10分鐘之久，還表示「你不是說過，在公共廁所中與哪個女人、姊姊做了嗎？還說因為是第一次所以出血。」還指趙炳圭甚至炫耀自己呼麻，強調「證人很多，我不怕上法庭。」。

對此，趙炳圭所屬經紀公司立刻闢謠，強調消息不實，該網友也立刻自首爆料內容是假的，並將文章刪除，然而之後又陸陸續續出現爆料者，他們甚至還開設IG帳號，指控趙炳圭以麥克風、雨傘等器具毆打，還惡意弄壞某爆料者和母親一起製作的拋石器，用拋石器朝他射橡皮筋，還搶他的錢，並提出多張照片作為證據。

一開始許多網友都力挺趙炳圭，然而隨著爆料者越來越多，風向也開始轉變，而趙炳圭最近上的節目《玩什麼好呢》片段釋出，也遭網友集體灌爆，「都有受害人出來了，霸凌嫌疑犯完全沒被剪掉呢？」、「對玩什麼好呢真的太失望，MBC是在包庇霸凌犯嗎？」、「拒絕趙炳圭，拜託快讓他下車！」

(中時新聞網)