台中市西屯區某社區大樓警衛值班時，接獲住戶告知，中庭躺1名男子需要關心，警衛前往查看，嚇然發現該男子頭顱爆裂肚破腸流，躺在社區的花圃上，立馬通知救護車送醫。警方指出，經警消到場發現男子已明顯死亡，未送醫即離開；身份不明，因現場無打鬥痕跡，初步研判是輕生，全案正由警方調查釐清中。

警方指出，該社區的警衛報案中說，他當時在警衛室內顧守，未聽到中庭有墜落聲，亦無打鬥的爭吵聲，接獲住戶通知後，打開中庭的照明燈才發現，花圃上躺1名男子，但不清楚是怎麼發生的；因該男子臉部已變形，一時認不出來該男子身份？

警方調查，該男子已明顯四亡，除頭顱爆開外，腰部左側處臟器外露，救護員查看後，發現已已明顯死亡」，不需要送醫轉，通報警方後即離開。警方獲報後於現場拉起封鎖線採證，因警衛無法辨識是否為住戶？員警只好逐一探訪樓層，進一步調查釐清發生原因中。

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