金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前11月新契約保費4512.71億元、年減3％，幅度持平前10月表現，主要受惠美元保單維持雙位數強勁成長，又以投資型美元保單熱度明顯轉強。澳元及人民幣保單買氣則續疲，但衰退幅度持穩、未見擴大。

金管會統計，去年前11月投資型外幣保單新契約保費4512.71億元、年減10％，幅度較前10月15％顯著收斂，傳統型外幣保單新契約保費3173.17億元、年減0.19％，較前10月年增2％轉為衰退。

美元保單去年前11月新契約保費152.3億美元、年增達16％，幅度持平前10月狀況。其中，投資型保單43.05億美元、年增達31％，幅度較前10月24％躍增。傳統型保單109.25億美元、年增11％，但幅度較前10月14％下滑。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法巴、台灣人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、法巴人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年前11月新契約保費4.5億澳元、年減達64％，幅度持平前10月狀況。其中，投資型保單2.14億澳元、年減達49％，幅度持平前10月狀況。傳統型保單2.36億澳元、年減達72％，幅度較前10月71％略為擴大。

人民幣保單去年前11月新契約保費8.73億人民幣、年減達84％，幅度持平前10月狀況。其中，投資型保單6.61億人民幣、年減達87％，幅度持平前10月狀況。傳統型保單2.12億人民幣、年減達35％，衰退幅度較前10月31％進一步擴大。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法巴人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法巴、台灣、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、國泰、中國人壽。

(時報資訊)