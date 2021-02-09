遠傳(4904)今(9)日公佈1月自結營利概況，單月營收為74.17億元，每股獲利為0.18元。

遠傳1月合併總營收為74.17億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.62億元與6.03億元，1月單月每股盈餘(EPS)為0.18元。

遠傳數位轉型效益持續發酵，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長43%，其中資通訊業務營收年成長幅度達71%。主要受惠於物聯網專案收入年成長率達163%、資安服務營收年成長率達102%、雲端服務營收年成長率達46%。遠傳將持續深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力，加速企業夥伴創新轉型。

遠傳行動通訊業務表現穩健，雖然漫遊業務受疫情影響，但月租型用戶數緩升，月租型客戶流失率持續下降，再度創下歷史新低，遠傳並積極推動電信服務轉型，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出用戶獨享的全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈，全方位嘉惠遠傳用戶。

(時報資訊)