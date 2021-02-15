小朋友們在運動熱區健康動起來。（台中市政府提供）

台中足球樂園趣味賽。（台中市政府提供）

台中市運動局為提升市民運動風氣，增加市民參與運動的熱忱，台中市政府運動局於運動i台灣計畫下設立「運動熱區」專案，自今年1月起啟動，除在台中港區運動公園及太原足球場規劃長達10個月的系列性活動，同時舉辦多場運動課程與講座，內容豐富多元，適合各年齡參與，鼓勵市民朋友一起來運動。

運動局說，台中港區運動公園除了辦理空中瑜珈、極限戰鬥、熱力勁舞、活力蹦跳與核心訓練等體驗課程外，為協助市民養成規律的運動習慣，該計畫也提供運動安全宣導、運動藝文賞析、交流俱樂部等多元課程活動，透過運動知能講座，補充民眾運動知識，也提供相關諮詢服務。

太原足球場運動熱區也針對足球運動規劃特色課程，由台中城市足球代表隊「藍鯨女足」總教練呂桂花帶領學員認識、了解、體驗足球。除了專業的「足球技術指導班」、「守門員指導班」之外，更推出「運動攝影」、「運動傷害及處理」等相關課程，不僅提供孩童參與，今年度更加入家長足球有氧運動體驗班，讓到場陪同的家長與孩子一起參與，喜愛足球的市民不容錯過！

運動局強調，運動局持續為市民帶來更多元的體育活動，鼓勵民眾加入運動熱區系列活動、享受健康生活，也提醒民眾入場時均需配戴口罩並配合量測體溫。運動熱區系列課程已於1月份啟動，部分課程採取網路報名，另有以自由報名方式課程，歡迎至運動i台灣官方網站「i運動資訊平台-活動專區」( https：／／isports.sa.gov.tw／Index.aspx )查詢相關資訊。

(中時 )