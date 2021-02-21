會員們依序排隊領票。（黃世麒攝）

四年一度的基層農會農事小組長及會員代表改選21日投票，由於各區農會會員代表選舉結果攸關後續改選理事會聘總幹事，事關重大，其中北市士林區農會人數眾多，左右市農會理事長選情的關鍵，成為各界目光焦點。

這次現任農會理事長葉文忠將與前理事長郭萬清一決雌雄，兩個派系間的拉鋸備受矚目。

士林區農會小組投票所一早就湧現投票人潮，會員們依序排隊等待入內投票。

根據北市產發局資料顯示，北市12行政區僅9區有農會，登記務農人口截至今年初約有7155多人，士林區就佔了2325人，甚至比部分區農會人數還多出一倍，從以往經驗來看，會員代表登記人數是觀察選情「指標」之一，因此士林區農會在基層農會改選中，佔有至關重要的指標性地位。

基層農會改選，分為區農會選舉與市農會選舉，其中農事小組長與會員代表投票將於2月21日率先登場，待勝選名單出爐後，各區農會再於3月6日召開會員代表大會，選出區理監事，另於15日開理監事會選出常務監事、區理事長；且在區農會理事長上任後派任總幹事，至於市農會代表則參與後續的市農會選舉，因此各區農會會員代表，將左右最終的農會選舉結果。

各區農會會員代表選舉結果攸關後續改選理事會聘總幹事，事關重大。（黃世麒攝）

各區農會會員代表選舉結果攸關後續改選理事會聘總幹事，事關重大。（黃世麒攝）

(中時 )