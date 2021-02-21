社群龍頭「臉書」（Facebook）指控緬甸軍政府煽動暴力之後，軍政府的「真實新聞」（True News）頁面遭臉書移除。

緬甸安全部隊持續增派武力鎮壓大致平和的公民不服從運動。這些群眾要求翁山蘇姬復職。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬本月初與政治盟友同遭拘留，但新政權堅稱合法奪權。軍政府利用臉書宣稱翁山蘇姬去年11月贏得壓倒性勝利的大選舞弊，並在臉書上出言警告示威運動。

臉書發言人表示，緬甸「國防軍真實新聞訊息小組網頁」（Tatmadaw True News Information Team page ）因「屢屢違反我們禁止煽動暴力和禁止助長傷害的社群守則」而遭移除。

臉書先前遭人批評對緬甸惡意貼文的回應不彰之後，近年來查禁數以百計的軍方相關頁面，其中多為針對緬甸境內洛興雅穆斯林的內容。

大約75萬洛興雅人2017年遭緬甸軍方鎮壓後逃往鄰國孟加拉。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100221

(中央社)