附業營運中心台東工作站屋頂設置完成。（台鐵局提供）

太陽光電彙整表。（台鐵局提供）

為落實再生能源政策，台鐵局近年在新建或增建、改建的車站屋頂設置太陽光電發電設備，如台中都會區鐵路高架捷運化計畫沿線10車站、基隆站、屏東站、新城站等；為挹注營收，陸續推動公有建物屋頂設置太陽光電。其中，高雄機廠（潮州新廠）建物屋頂案於今年1月25日與廠商完成簽約。

台鐵局自2017年起陸續辦理經管建物屋頂設置太陽光電招標案件迄今，已招標設置完成的有南部地區─潮州車輛基地、東部地區─花蓮工務段倉庫、花蓮電務段倉庫、花蓮機廠檢修工場、附業營運中心台東工作站暨台東站行李房聯合大樓及花蓮電力段大樓等建物屋頂，設置容量約6.25MW；已招標完成並簽約刻設置中含東部地區─台東機務分段維修車庫、台東車站周邊建物與設置光電風雨棚架及南部地區─高雄機廠（潮州新廠）等建物屋頂，設置容量約6.9MW；北部地區─七堵調車場檢修車庫建物屋頂刻與廠商辦理簽約程序中，設置容量約4MW，前述設置總容量約17.15MW（百萬瓦）。

近期，台鐵局也將推出花蓮機務段檢修車庫建物屋頂案，設置容量約1.4MW，台鐵局表示，歡迎有意參與的投資者踴躍投標，另也在規畫其他經管建物屋頂備標作業。

(中時 )