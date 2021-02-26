隨著全球爭搶疫苗、部分城市邊境解封，外貿協會準備齊全的虛實整合拓銷團亦啟動；首場澳洲雪梨「臺灣運動休閒及時尚生活拓銷團」，即吸引逾180家買主、來賓參與，透過展品運至海外活動現場展出並設即時線上洽談，協助廠商降低客戶開發成本、提高溝通效率，商機不漏接。

貿協強調，此次活動計吸引超過180家當地買主及來賓參訪，並促成超過55場次線上洽談；包括菲律賓貿易投資中心、韓國貿易投資促進局及新南威爾士州政府等亦到場觀摩。第二場虛實整合活動規劃於3月12日前進泰國曼谷舉行，外館已展開宣傳並積極洽邀買主參加洽談，第三場將計畫前往越南。

貿協表示，「臺灣運動休閒及時尚生活拓銷團」選定疫情控制得宜的澳洲雪梨成為今年首站，包括臺灣精品獎廠商稻穗、玩偶的家、誠商行、康武企業、陸友纖維、堡盛及獲金典設計獎的江口設計等總計20家廠商參與，並透過展前架設活動官網進行宣傳，吸引買主到場來訪。

澳洲逾90％企業屬小本經營，且當地華裔人口眾多；受此市場特性影響，華人相關獨特零售趨勢及營運模式盛行，包含團購、代購商機高度普及。貿協分享，此次活動即有買主提及，澳洲透過社群媒體號召團購親子用品或生活用品等方式相當普遍，有時甚至比實體店面銷量更好，對澳洲市場有興趣廠商可把握此商機。

另外，受疫情影響，當地消費模式逐步從實體轉為線上，活動亦邀請當地平台業者Kupiter Pty Limited參與，合作品牌超過20個，以全球雙語家庭為目標客群，對現場展出的高品質創意商品展現高度興趣，同時表示將協助合作品牌於其平台建立專屬頁面進行推廣。

(工商 )