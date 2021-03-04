全台民眾及團體紛紛用新台幣挺鳳梨農，不過屏東縣長潘孟安說，鳳梨產地從屏東一路北上到嘉義，產期會持續到6月，如果大家現在一窩蜂搶購鳳梨，除了會造成產銷失調，也會排擠到其他水果，因此鼓勵大家「細水長流」，不要爆買而是持續購買。

為此，屏東縣政府整合縣內各果園、合作社成立「預購平台系統」，業者登記何時能出多少量的鳳梨，民眾直接上網站平台預購，媒合供貨商及消費者，保證供貨穩定。潘孟安說，做好產品分流農民不會搶收，才能保障消費品質。

為了避免有人趁機抬高或壓低價格，價格統一在每台斤14元上下，每箱10公斤400元，含運費500元。他說，有商人想利用這個機會壓低鳳梨採購價格，不過為了保障農民利益都會拒絕。

台灣內需市場夠大，縣府會努力做到維持價格穩定，同時在各地舉辦行銷活動、媒合企業團購，並持續推動鳳梨加工成各項產品，增加附加價值，全面性幫助鳳梨產業。

(中時 )