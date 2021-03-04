大里區農會推廣食農教育，瑞城國小四健推廣教育你農我農作業組，4日在瑞風無毒農場舉行研習活動，小朋友們實際下田採小蕃茄，個個滿載而歸。（黃國峰攝）

大里區農會推廣食農教育，瑞城國小四健推廣教育你農我農作業組，4日在瑞風無毒農場舉行研習活動，小朋友們實際下田採小蕃茄。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

大里區農會推廣食農教育，瑞城國小四健推廣教育你農我農作業組4日在瑞風無毒農場舉行研習活動，場長葉秋風熱心的向小朋友們，解說農場內蔬果無毒栽培要領、生物防治資材等等，小朋友們也實際下田採小蕃茄，個個滿載而歸，雖然汗流浹背，但都覺得很好玩，也體驗了農民的辛苦。

瑞城國小四健推廣教育你農我農作業組，4日上午在老師的帶領下，來到以友善無毒農法栽種當季各種蔬果的瑞風無毒農場，向經驗老道的69歲老農葉秋風學習蔬果無毒栽種要領，小朋友們睜大眼睛學習，知道了防治病蟲、替代農藥的方法，無毒所以吃的安心，最後也開開心心的下田，採收時令的小番茄，個個滿載而歸，非常開心。

場長葉秋風表示，無毒防治病蟲害的最大挑戰，就是對病蟲的習性要充份掌握，才能達到防治病蟲害最好的效果，在不斷的試驗中成長，有不懂的地方就請教農業改良場、農試所、中興大學老師等專家們，他們都很樂意的協助您解決難題，提供良好的防治方法。

以時令的小番茄為例，葉秋風指出，無毒栽培法，其選擇栽種的土壤和環境非常重要，在栽種前須將土壤先泡水半個月以減少蟲害，調整酸鹼值，15田前需摻合苦土石灰、有機肥、蓖麻粕等培養土壤，經過改良的土壤所栽培出來的小番茄，生長過程非常健壯，果實也很可口美味，而友善無汙染又通風的環境，才能減少病蟲害的發生。

葉秋風接著指出，無毒栽培中，病蟲害防治最困難，可用苦楝油、窄域油（礦物油），在下午四點後噴灑防治蟎類、粉蝨類，以亞磷酸、氫氧化鉀等防治白粉病、疫病，也可以黃色黏虫膠、性費洛蒙等生物防治資材，減低病蟲害。

位於大里區光明路的瑞風無毒農場以友善無毒農法栽種當季各種蔬果種類將近三十種，栽種面積約一甲三分，所有作物自產自銷，除了供應團購、網購外，每天下午3至7時在園區現場現採現賣。

(中時 )