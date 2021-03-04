高雄市長陳其邁4日到旗津國小參觀被評選為全國最美共讀站的「津巴克」圖書館。（袁庭堯攝）

高市旗津國小「津巴克」圖書館。（袁庭堯攝）

陳其邁（右三）宣布校園採用本土水果獎勵辦法。未來校園營養午餐若採購鳳梨、芭樂、火龍果、木瓜四種水果，每學期各種採購4次以上，市府將給予經費補助，加總食用次數多者還有1至3萬元不等的競賽獎勵金。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁4日到旗津國小參觀共讀站、營養午餐，宣布高市校園採購在地水果獎勵辦法。未來校園營養午餐若採購鳳梨、芭樂、火龍果、木瓜四種水果，每學期各種採購4次以上，市府將給予經費補助，加總食用次數多者還有1至3萬元不等的競賽獎勵金。

陳其邁先參訪旗津國小被評選為全國最美共讀站的「津巴克」圖書館，也與六年三班學生共同上了一堂海洋環境汙染課程。中午時，還與教育局長謝文彬扮演打菜志工，為學生分送飯菜，推廣鳳梨美食。

農業局提供20公斤大樹區鳳梨讓學校入菜，配合旗津國小「學校蔬食日」，中午的菜單為小麥飯、鳳梨番茄豆包、茶葉蛋、翠綠蚵白、玉米濃湯和鮮奶，還額外多了鳳梨白木耳甜湯。

陳其邁表示，尤其是鳳梨，學校採購時市府將提供一些相對預算補助，包括截切工廠，因為鳳梨還是截切完較方便。水果種類非常多，食農教育還是要縮短碳足跡，希望能夠地產地銷，就近採用在地水果。營養師也認為，鳳梨營養價值高，幫助消化又可改善疲勞，相當適合孩子們食用。

對此，農業局跟教育局合作推出「110年學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」，鼓勵學校採購高雄栽植的鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果。即日起至2021年7月2日，高雄市的公立國民中、小學及其附設幼兒園、完全中學的國中及高中部，只要學校在教育部「校園食材登錄平台」辦理登錄作業，午餐鳳梨、芭樂、木瓜及火龍果的食用次數各達4次以上，就發給獎勵金1萬元，四種水果可分別申請，每校獎勵金以3萬元為上限。

市府也會依2020年學校第二學期食用四類水果、前5名學校額外提供競賽獎勵金，第一名3萬元，第二名2萬元，第三名1.5萬元，第四名1.2萬元，第五名1萬元。

(中時 )