農委會防檢局27日晚間透新聞呼籲陸方於既有平台進行防檢疫技術對話，恢復兩岸鳳梨貿易。

防檢局指出，26日晚間接獲大陸方面透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台回應我方，表示暫停我方鳳梨輸入符合其相關法律法規及標準。防檢局也旋即再度回應，強調我方已採行有效強化措施，再次建議儘速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論，並依國際規範即刻取消暫停措施。 防檢局進一步指出，自2020年10月19日採行強化措施迄今，輸陸鳳梨656批均未接獲大陸不合格通知，顯示措施確實有效符合陸方規定。

防檢局指出，當26日傍晚接獲陸方就鳳梨案第二次聯繫文書時，也旋即回復陸方，強調我方已加強人員教育訓練、供果園田間管理、集貨包裝場選別、輸出前邊境查驗等系統性管理措施，並加倍執行輸出檢疫檢查，請陸方應依據WTO/SPS協定，於規定輸入檢疫要求時，考慮對貿易影響最小的適當措施。

防檢局指出，陸方指稱的害蟲其實是可以燻蒸檢疫處理去除風險，應儘速展開技術性對話，儘速取消暫停禁令，以順利解決本案。最後，防檢局表示，為協助我國優良鳳梨及其他農產品外銷，將持續爭取雙邊諮商解決專業技術問題，並加強檢疫檢查，確保輸出農產品符合輸入國檢疫要求。

(工商 )