社會局表示，社工訪查確認托育員違反《兒少權法》裁罰6萬元並公布姓名。（盧金足攝）

傳出涉虐嬰的托中心，已向家長寄出報知單，請家長另覓適合小孩的托嬰中心。（盧金足攝）

台中市南屯家一家歷史悠久的托嬰中心，2月9日一名家長接回5月大女嬰，洗澡時發現腋下大片瘀青，由於女嬰還不會站立走路，受虐傷勢令家人痛心，女嬰媽媽帶著孩子到托嬰中心調閱監視器，發現是照顧女嬰的老師下重手，監視器全都錄百口莫辯，女嬰母親氣得向方報案。社會局5日表示，社工訪查確認托育員違反《兒少權法》裁罰6萬元並公布姓名，附屬在幼兒園的托嬰中心表示，該名28歲黃姓老師也已離職，托嬰中心七月將暫時歇業。

社會局表示，托嬰中心業者如果要歇業，必須在三個月前要申請，園也對家長發出通知單，七月起歇業，呼籲請家長找到適合的園所，早日去新的托嬰中心適應。

社會局表示，社工查調監視器畫面，發現托育員對案主有不當行為，造成案主腋下及雙側胸部瘀傷。托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職一年多，現已離職。

社工調查監視器畫面，發現托育員對案主有不當行為，造成案主腋下及雙側胸部瘀傷。托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職1年多，現已離職。

家防中心指出，這托嬰中心立案六年多，核定收托人數45人，目前收托39人。此次因管理不善，社會局依《兒少權法》第83條第1項第11款及第108條要求限期改善，如未改善，將處分3萬以上30萬以下罰鍰，按次處罰。家防中心調查後確認老師有施暴行為，全案進入司法調查。

托嬰中心的簡姓負責人表示，社會責任太大，不堪一點點疏忽，該名師已離職，配合調查托嬰中心七日起暫時歇業。

「別人的囝仔打嘜未痛」，女嬰家長控訴，因為是雙薪家庭，父母都在工作，千挑萬選這家托嬰中心，2月9日下課後回家，媽媽幫她洗澡時發現，腋下部位有著大片瘀青痕跡，女嬰也常大哭，家人認為不對勁，抱著女嬰回到托嬰中心質問傷勢來源，還進步報警處理。

警方查扣托嬰中心監視器，審視女嬰在托嬰中心的照顧過程，發現其負責照顧女嬰的老師行為異常，涉及對女嬰施暴，警方依法通報家防中心。

經台中市社會局家庭暴力及性侵害防治中心，審視該托嬰監視器，確認該照顧老師的確對女嬰做出不適當暴力行為，正進一步調查式施虐方式，將依程序對該照護老師及托嬰中心做出處分。

針對台中市某托嬰中心虐嬰一案，台中市社會局表示，經社工訪視調查，確認托育員違反兒少權法第49條第1項第15款規定，裁罰6萬元並公布姓名。

社會局說，社工調查監視器畫面，發現托育員對案主有不當行為，造成案主腋下及雙側胸部瘀傷。托育員過去沒有兒虐通報紀錄，到職一年多，現已離職。

社會局說明，此間托嬰中心立案六年多，核定收托人數45人，目前收托39人。此次因管理不善，社會局依兒少權法第83條第1項第11款及第108條要求限期改善，如未改善，將處分3萬以上30萬以下罰鍰，按次處罰。

(中時 )