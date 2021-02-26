環保署今天審查竹科寶山2期擴建計畫，主要提供台積電2奈米廠進駐；在環委對用水、空污、地震、能源等面向仍有疑慮下，會議決定請開發單位在4月30日前補充修正資料後再審。

行政院環境保護署今天召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。擴建計畫位於新竹縣寶山鄉，為新竹園區範圍南側，主要是因應台積電用地需求，預計引進工作機會約2500人。

開發單位科技部新竹科學園區管理局報告前次初審會議結論處理情形時，就用水量與回收率部分指出，總用水量由每天12萬公噸降為每天9.8萬公噸，其中每天6.8萬公噸採用自來水，每天3萬公噸使用再生水。

且此案製程廢水由進駐廠商處理後，先在再生水廠產製再生水，再排到科管局的污水處理廠處理。其製程用水回收率由85%提升至90%，全廠用水回收率將由75%增加為85%，全區用水回收率由67.8%提升至84%。

關於用水，除出席會議發言的居民憂心搶用民生、農業用水，新竹縣議員連郁婷認為，未來新竹縣會大缺水，既然此案有提升使用再生水比率的計畫，主張整個竹科園區都應執行，不該僅此方案採行；其次，提及用海淡廠補強供水，水的成本會增加，建議科管局吸收。

開發單位回應時說，回升率已高，再提高回收率可能會影響到能源使用現況。但是關於分析供水無虞不影響當地用水部分，則遭環評委員駁斥不能接受。開發單位稍後重申，是根據水利署彈性調度用水所作發言。

另外，有關因應當地斷層影響，有環評委員指出，除非完全沒有選擇，這是個不該設置重要工程的地方；不認為工程上可行，實際上真的可行，真的發生大地震引發的問題，「誰要負責？」

空污抵換方面，也有環評委員要求，此案抵換方式不可使用到其他地方。

最後會議決議開發單位應補正數項資料後，在4月30日前送專案小組再審；補正資料包含評估空氣污染物增量全數抵換的可行性，詳列抵換量計算方式病確認抵換的查核方式，抵換量不得移作他用；以及評估用水、用電、廢棄物的減量及用水回收率提升等都要補正。（編輯：陳政偉）1100226

(中央社)