台積電(2330)2021年1月營收約為新台幣1267.49億元，創歷史單月次高，僅次於去年9月所創1275.85億元新高，1月營收月增8%，較去年同期增加22.2%。台積公司第1季營運展望續樂觀，單季美元營收將再創新高。

台積公司持續看好第1季營運，2021年第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，比去年第4季126.8億美元成長約0.2%至2.5%，平均季增率約1.3%，將再創新高。

台積公司預期，本季隨著高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持業績成長。

研調機構Counterpoint Research預估，台積電今年5奈米將貢獻100億美元營收，大增1.87倍，將是台積電今年營運成長最大動能。

法人表示，台積電5奈米製程去年下半年量產出貨，第4季占營收比重已達20%，全年占營收比重約8%，推估去年5奈米貢獻台積電約36.4億美元營收。台積電今年5奈米占營收比重估達20%，將貢獻營收達104.6億美元，將較去年大增1.87倍。

台積公司2021年第1季的業績展望為：合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，再創新高；若以新台幣27.95元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50.5%到52.5%之間；營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間。

台積電今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積公司看好今年晶圓代工產業比去年成長一成，台積公司持續優於平均水準，2021年營收預估比去年成長約15%，也將再創新高。

長期來看，台積公司看好包括5G、智慧型手機及HPC將維持強勁的需求，預期台積電業績在2020~2025年的年複合成長在10~15%，意即台積公司五年內營收將持續逐年創新高，且年增幅度10~15%，高於往年公司設定的5~10%的年成長幅度。

台積電2020年第4季獲利再創歷史新高，每股純益5.51元；去年營收及獲利同創歷史新高，每股純益19.97元。

台積電2020年第4季營收達3615.3億元新高，季增1.4%；毛利率攀高至54%，較第3季拉升0.6個百分點；稅後淨利1427.66億元，季增4%，續創歷史新高，每股純益5.51元。

台積電2020年營收及獲利再創新高，全年營收1.339兆元，年增25.2%；毛利率53.1%，拉升7.1個百分點；稅後淨利5178.85億元，年增50%；每股純益19.97元。

(時報資訊)