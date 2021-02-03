立春是24節氣中的第一個節氣，象徵著春天和新的一年即將開始，而今（3）日適逢立春，塔羅牌老師艾菲爾就在臉書上發文，指出有3個星座的人在立春之後就會受到月老眷顧，桃花運逐漸好轉，有望在今年擺脫單身，遇見命中注定的另一半！

第三名：天蠍座

從今日開始，天蠍座的戀愛運會隨著你們自身的正向想法，而越變越好，這個時候順利脫單的機會非常高，以前那些有點熟、又不太熟的對象，最近的交集會變多，越相處就越覺得彼此十分契合，一定要好好把握機會，將這段感情從曖昧昇華為愛情，今年就可以正式擺脫「單身狗」的稱號啦！

第二名：白羊座

立春過後，白羊座受到「金星」的影響，很容易遇見「職場桃花」，認識異性的機會也會變多，讓你們開始在意自己的穿著打扮、展現自身魅力，尤其是異性的上司、主管或客戶會對你們特別照顧，建議白羊座不要排斥職場戀情，可以主動和他們聊聊生活或工作上的想法和煩惱。另外，也可以用「年紀大」作為尋找另一半的標準。

第一名：雙魚座

立春過後，雙魚座的愛情運逐漸好轉，你們散發出溫柔小女人的魅力，能夠吸引眾多異性的目光，特別是有機會發展一段「年上戀情」，另一半見多識廣、成熟又有擔當，讓你們深深著迷，雙方很快就會陷入熱戀，如果彼此的三觀、條件都相互符合的話，那麼那個人很可能就會是你們的命定戀人。

(中時新聞網)