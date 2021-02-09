再過2天就是除夕，運勢命理專家小孟老師分享，明天小年夜（2月10日）適逢「6星連珠正沖水逆」的日子，有4星座要特別注意，否則恐怕會破財或工作上遇到小人，甚至舊疾復發，是高度危險的日子。

根據《三立新聞》報導，小孟老師特別提醒，明天6星連珠加上水逆，破壞性破表，大家都要謹慎小心，其中又以水瓶座最要注意，魔羯、雙子、射手也要提高警覺。

▍第四名：射手座 11/23~12/21

小孟老師表示，射手座在2月10日當天不宜購物！不僅容易手滑花光積蓄，也可能買到不好或不合適的物品，若是創業者，則要在工作場合上注意奧客以及小人，很可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，或是無法理性溝通的奧客，甚至是愛把八卦掛在嘴邊的閒雜人等。

▍第三名：雙子座 5/21~6/21

生活總是隨性而為的雙子座也要注意！在2月10日六星連珠加水逆發生時，容易因為一心多用出現突發狀況，很可能是不夠細心使物品受到損壞，也可能出現額外支出，例如：電腦3C用品或手機壞了、車子耗損或接到罰單等。

▍第二名：魔羯座 12/22~1/19

魔羯座請從生活中的小細節下手！包含：注意身體狀態，來避免感冒生病；開車不超速；小心使用生活日用品等，想躲過厄運的話，建議多穿紅色衣服就能破解。

▍第一名：水瓶座 1/22~2/19

水瓶座的朋友請照顧好自己！注意當心身心因疾病而承受苦處，可能是自身舊疾再復發，也可能是被他人所傳染的感冒，小孟老師表示，「我們都知道健康是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。」

(中時新聞網)