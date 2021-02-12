今天是大年初一，是走春、求好運的好日子，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，雙子座、處女座、摩羯座、獅子座、金牛座在春節期間擁有好運，從初一旺到十五，不僅桃花運順遂，正財運、偏財運也很旺，不妨趁春節連假買張刮刮樂試試手氣！

▍第五名：雙子座

春節期間雙子座桃花旺盛，好運連連，會有接連不斷的小驚喜。不僅自己出門參加聚會有機會認識不錯的對象，還會有長輩主動介紹不錯的相親對象，且成功機率很大。工作會給你帶來不錯的收益，日常也有中獎、收到心儀禮物的機會，春節期間好心情相伴。

▍第四名：處女座

春節期間處女座擁有好運，工作一切順利，能夠輕鬆完成，毫無壓力，並在工作中保持好的心情和狀態，同時工作成績會被主管看到並讚賞，有機會獲得升遷機會，也會因此財運大漲。

▍第三名：摩羯座

春節期間摩羯整體運勢走高，好運不斷。單身者主動出擊能容易獲得對方的心；戀愛中的摩羯表達自己的愛意更容易愛情甜蜜；抽獎、搶紅包手氣不錯，談合作較順利，收穫多多。

▍第二名：獅子座

春節期間獅子的運勢呈現上升趨勢，好運多多，尤其是事業運和財運都非常好，會有意外驚喜。事業上有貴人相助，工作中的表現也能被長官看在眼裡、記在心裡，工作進展順利。投資理財最好要詢問有經驗的人士，能夠給予不錯的參考意見，並獲得不錯的收益。

▍第一名：金牛座

春節期間金牛的桃花運、事業運、財運都非常好。尤其是有心儀對象的金牛，主動約他成功機率很大，有很多可以相處的機會。喜歡就要大膽表現，會更容易收穫真愛。事業運和財運，在這段時間也有小驚喜，工作很順心，有新進展，也會因此獲得不錯的收入。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)