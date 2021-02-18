過了農曆春節連假，是時候重振精神，努力賺錢了。星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，獅子座、天蠍座、金牛座、摩羯座、天秤座的人在今年財運最旺，獅子座投資將會大獲利，金牛座會有升職加薪機會，存款不斷翻倍，一定要好好把握今年大賺一筆。

▍1.獅子座

到了年中，獅子座財運暴漲，尤其是從事金融業的人，更是能感覺到財神爺相助，做什麼都順利。做生意的人也能趁機賺一筆，一般上班族若有在投資基金、股票的人，也能獲得不少收益，令人羨慕。

▍2.天蠍座

天蠍座今年的財運貴人是家人，靠山是房產，在投資房地產方面運氣很好，可能會因為賣房大賺一筆，或買到地段好、風水好、CP值非常高的熱門物件，家人的贈予和支持，讓今年的手頭非常寬裕。

▍3.金牛座

金牛座今年靠實力在職場上呼風喚雨，表現出色，有許多能展現能力的機會，讓長官刮目相看，因此擁有升職、加薪的機會，存款不斷上漲。

▍4.摩羯座

摩羯座在今年的正財運很旺，做一樣的工作，收入和去年比起來就是更多。有的人會轉調到更紅、更有前景的部門，有的人今年負責的專案會表現特別好，獲得獎金。若想要發展兼職，今年也是不錯的時機，能大賺一筆。

▍5.天秤座

天秤座今年運勢不錯，雖然不會突然發大財，但偏財運非常旺，小財不斷，買刮刮樂、威力彩都能中小獎，牌桌上手氣也很好，女性可能因為懷孕而讓周遭人端著寵，什麼都不用出錢，默默省下一大筆開銷。

(中時新聞網)